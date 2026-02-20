Milan, novità Pavlovic: ecco cosa è successo oggi

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Stahinja Pavlovic, difensore del Milan, dopo l’ infortunio rimediato nell’ ultima partita di campionato. Nella giornata di oggi, come riportato da Alfredo Pedullà, il centrale rossonero ha svolto a Milanello un lavoro differenziato sotto la supervisione dello staff medico, seguendo un programma di terapie specifiche per accelerare il recupero e tornare il prima possibile in campo.

Pavlovic a Milanello tra terapie e lavoro differenziato

La seduta odierna è stata totalmente dedicata al recupero dal infortunio avvenuto durante la partita con il Como. Gli esami strumentali avevano escluso fratture, ma avevano evidenziato un’infiltrazione emorragica nella zona del perone senza danni alla corticale ossea.

Pavlovic ha svolto terapie per ridurre l’infiammazione e favorire il riassorbimento del problema fisico, abbinandole ad esercizi personalizzati sul campo. Nessun allenamento in gruppo ma un percorso graduale per riportarlo in fretta al top della forma.

Lo staff medico rossonero monitora quotidianamente la situazione, valutando passo dopo passo la risposta del difensore ai carichi di lavoro. L’obiettivo è quello di evitare possibili ricadute e permettere un rientro in sicurezza.

Le possibili tempistiche per il rientro

In casa rossonera filtra ottimismo. Il problema non appare grave, ma viene trattato con la dovuta attenzione in una fase cruciale della stagione. Il Milan vuole avere Pavlovic al meglio per il rush finale della stagione, evitando rischi inutili.

Pertanto le prossime 48 ore saranno decisive per capire se Pavlovic possa tornare almeno tra i convocati o se lo staff medico preferirà rinviare il rientro alla gara successiva. Al momento quindi resta in forte dubbio la sua presenza nel prossimo impegno. La sensazione è che si possa optare per la massima cautela, molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dagli ultimi controlli medici.