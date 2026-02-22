Milan-Parma, c’è la netta sentenza di Marelli sul gol di Troilo

Subito dopo la fine di Milan-Parma Luca Marelli spiega e commenta il gol degli ospiti, dicendosi concorde sul non considerare falloso il contatto tra Troilo e Bartesaghi, ma non concordando, invece, sulla scelta di lasciar correre sul blocco di Valenti su Maignan, che secondo l’opinionista è da ritenere falloso.

Nel post partita della sfida di San Siro, Marelli ha dunque commentato cosi gli episodi a DAZN.

“Effettivamente Bartesaghi si piega perché sente la pressione di Troilo ma in un primo momento non salta proprio. Per me è regolare. Piu complesso il blocco di Valenti che a me pare volontario. Il regolamento dice che ostacolare la progressione di un avversario ostruendo nella sua direzione, porta all’annullamento. È questo proprio il punto. Ci sono dei movimenti che ostacolano Maignan e a termini di regolamento era da annullare”