Milan-Parma, Gabbia: “Fuga Inter? Ecco cosa penso”, poi parla del suo infortunio.

Il Milan esce sconfitto dalla sfida di San Siro contro il Parma, e nel post partita Gabbia, che non ha preso parte al match per via di un affaticamento, commenta così il match e la corsa scudetto, soffermandosi anche sull’infortunio accusato nel pre-gara che sembra, però, non destare troppa preoccupazione.

Le sue parole

Alla prima domanda inerente alle sue condizioni, Gabbia risponde così:

“La mia situazione? Farò degli esami domani ma non è la cosa piu importante al momento”

Poi il centrale si è soffermato sulla lotta scudetto con l’Inter, commentando così:

“Fuga Inter? Dobbiamo pensare a noi stessi, fare punti, fare il massimo senza avere rimpianti e poi vedere a fine stagione quanti punti abbiamo ottenuto”

Sul campionato del Milan…

La scelta di mandare gabbia, nonostante non fosse sceso in campo, viene spiegata proprio dal difensore rossonero:

“Abbiamo scelto che sarei stato io quello a parlare e parlo a nome della squadra. Siamo tutti allineati su questo pensiero“

Infine sulla partita e sulla possibile amarezza, il centrale del Milan la analizza così: