Milan-Parma, Loftus-Cheek esce in barella! Spavento in campo: cos’è successo

Ruben Loftus Cheek ha lasciato il campo in barella a pochissimi minuti dall’inizio di Milan-Parma. Grande spavento in campo dopo un colpo fortuito con Corvi, portiere dei ducali. Uno scontro di gioco che ha portato a conseguenze purtroppo molto sfortuante e dure per il centrocampista inglese, che non è riuscito neanche ad abbandonare il campo sulle proprie gambe.

Milan-Parma, Loftus-Cheek trasporato in barella: le condizioni del giocatore

É durata solamente 10 minuti la partita di Ruben Loftus-Cheek, sostituito dopo uno scontro durissimo con Corvi, portiere del Parma. Su un traversone di Saelemaekers, il centrocampista inglese si è tuffato di testa, ricevendo un pugno in faccia dall’avversario. Un colpo del tutto fortuito, con Corvi che, nel tentativo di allontanare il pallone in uscita, ha trovato anche il volto dell’inglese.

Dopo diversi minuti, lo staff medico è riuscito a caricare il calciatore del Milan su una barella e a portarlo fuori dal campo. Nelle immagini si può notare in maniera evidente un taglio sul volto di Loftus, con il sangue ancora in vista. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori informazioni sulle condizioni del centrocampista rossonero, che intanto è arrivato in ospedale. Dalle primissime indicazioni, si tratterebbe di un forte trauma con rottura dei denti, ma il giocatore è sempre rimasto cosciente.