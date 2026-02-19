Milan-Parma, Pavlovic in dubbio: l’esito degli esami preoccupa Allegri

Pareggio dal sapore di sconfitta per il Milan. Contro il Como, la squadra di Massimiliano Allegri si complica la vita con l’errore di Maignan ma strappa comunque un pareggio grazie alla rete di Leao. Una serata resa più amara a causa dell’infortunio rimediato da Strahinja Pavlovic, colpito duro nel finale del primo tempo da Van der Brempt e sostituito nell’intervallo.

Il giocatore serbo, per precauzione, ha poi lasciato San Siro con un gambaletto e questa mattina ha svolto gli esami per conoscere l’entità del problema.

Milan, trauma alla gamba sinistra per Pavlovic

Infortunio per Strahinja Pavlovic. Come riportato da ‘Sky Sport’, gli esami svolti oggi hanno evidenziato un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. La presenza del difensore serbo per la sfida contro il Parma è adesso in forte dubbio.