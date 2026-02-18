Milan, raggiunto un record in questa stagione: superato il 2001/2002!

Il Milan non sta ottenendo risultati grandiosi solamente sul fronte del calcio giocato, ma anche sul calciomercato. Le cessioni di Jimenez e Pobega, seppur già preventivamente attese, stabiliscono un nuovo record per quanto riguarda le plusvalenze. Considerando tutte le cessioni di questa stagione, il dato si attesta a oltre 91 milioni di euro di plusvalenze, un dato storico.

Milan, plusvalenze record da 91 milioni: superate due stagioni

Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, con le cessioni di Jimenez e Pobega, il Milan ha registrato in totale plusvalenze per 91.7 milioni di euro.

A quelle dello spagnolo e dell’italiano, rispettivamente 15.5 milioni e 7 milioni di plusvalenza, si aggiungono le plusvalenze di Thiaw (32.2 milioni di euro), Theo Hernandez (22.1 milioni di euro), Okafor (9.7 milioni di euro) e Adli (5.1 milioni di euro).

Un modello virtuoso che ha permesso dunque un totale di plusvalenze così elevato, tanto da superare le stagioni 2001/2002 (78 milioni di plusvalenze con le cessioni di Francesco Coco e Umit Davala) e il 2009 (74 milioni dalla cessione di Kakà).