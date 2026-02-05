Milan, risposta netta ad Allegri: “Non è un traguardo da festeggiare…”

Il Milan continua a viaggiare in campionato, con l’Inter che dista ancora cinque punti ed una stagione ancora tutta vivere. In attesa del derby di marzo, resta ancora aperto il discorso Scudetto. Non è dello stesso avviso Massimiliano Allegri, che sottolinea – ancora – come la squadra punti a rientrare nella prossima Champions League.
Obiettivo Champions? Che risposta ad Allegri!
Mauro Milanese, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando della situazione attuale in casa Milan e di quelli che dovrebbero essere i reali obiettivi:
“Il Milan non ha le coppe, è ovvio che si punti allo Scudetto. Arrivare quarto in classifica non è un traguardo da festeggiare. Secondo me si attende il derby: in caso di vittoria, ci si rilancerebbe per la volata finale”.
Una risposta netta ad Allegri, con l’obiettivo stabilito che non sembra accontentare Milanese. Mancano ancora tre mesi al termine del campionato: il finale è tutto da scrivere.