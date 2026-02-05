Milan, risposta netta ad Allegri: “Non è un traguardo da festeggiare…”

Il Milan continua a viaggiare in campionato, con l’Inter che dista ancora cinque punti ed una stagione ancora tutta vivere. In attesa del derby di marzo, resta ancora aperto il discorso Scudetto. Non è dello stesso avviso Massimiliano Allegri, che sottolinea – ancora – come la squadra punti a rientrare nella prossima Champions League.

Mauro Milanese, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando della situazione attuale in casa Milan e di quelli che dovrebbero essere i reali obiettivi:

“Il Milan non ha le coppe, è ovvio che si punti allo Scudetto. Arrivare quarto in classifica non è un traguardo da festeggiare. Secondo me si attende il derby: in caso di vittoria, ci si rilancerebbe per la volata finale”.