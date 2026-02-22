Milan-Parma, i rossoneri cadono a sorpresa ma quante polemiche sul gol avversario!

Ancora polemiche arbitrali in questa giornata di Serie A, con il Parma che passa in vantaggio con il gol di Troilo all’82esimo, rete inizialmente annullata dall’arbitro Piccinini, ma dopo una lunga review al Var, cambia la decisione e assegna la rete alla squadra ospite, generando non poche polemiche.

Cosa è successo

A seguito di un calcio d’angolo battuto da Valeri, Troilo svetta su Bartesaghi e trova l’1-0 inizialmente annullato proprio per il fallo dell’argentino sul difensore del Milan, ma dopo la revisione al Var, Piccinini decide di non fischiare fallo al Parma giudicando il contatto come regolare e quindi dando il gol ai rossoneri.

Da segnalare anche un possibile blocco da parte di Lautaro Valenti su Maignan, che è stato a lungo oggetto di revisione al monitor, ma anche in questo caso è stato giudicato come regolare e con conseguente convalida del gol.

Alla fine, dunque, tra le polemiche, il Parma passa e vince a sorpresa a San Siro. Il Milan cade in casa e il sogno scudetto è sempre più lontano.