Milan, solo il Bayern Monaco come te: il dato è super!

Il Milan è l’unica squadra in Europa ad essere imbattuta in trasferta nel corso della stagione corrente 2025/26. Con la vittoria a Bologna, il dato si è consolidato ulteriormente, arrivando a 12 risultati utili in queste trasferte, contando solamente il campionato di Serie A. Il rendimento dei rossoneri è davvero ottimo, a testimonianza della super stagione intrapresa dagli uomini di Massimiliano Allegri.

Milan imbattibile in trasferta: solo il Bayern come i rossoneri!

Ieri il Milan ha ottenuto una vittoria pesante e fondamentale contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Il rendimento dei rossoneri continua ad essere davvero positivo e, in aggiunta, lontano da San Siro è ancora più positivo. Infatti, quella di ieri è stata la settima vittoria fuori casa che, con 5 pareggi, arriva a 12 risultati positivi lontani dalle mura amiche, imbattibilità assoluta. In Europa, solo il Bayern Monaco è riuscito a mantenere un rullino di marcia altrettanto positivo, con 10 risultati utili in campionato (considerando il minor numero di partite in Bundesliga).

Le prossime trasferte del Milan

Fin qui il Milan ha fatto davvero bene in trasferta. Tuttavia, mancano ancora tante gare alla fine della stagione. In particolare, sono attese gare su campi piuttosto ostici nelle prossime settimane. Se con Pisa e Cremonese la situazione pare agevole, poi ci sarà il match a Roma contro la Lazio e a Napoli. Insomma, gare molto delicate, anche contro squadre impegnate nella lotta per rimanere nella massima serie.