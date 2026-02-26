Milan, un pilastro di Allegri salterà anche la Cremonese: obiettivo derby

Il Milan sarà impegnato domenica alle ore 12.30 per affrontare la Cremonese. Per questo match, i rossoneri non dovrebbero riuscire a recuperare Matteo Gabbia. Per fortuna, il suo stop non è troppo grave e c’è la speranza di averlo per il derby contro l’Inter.

Gabbia out contro la Cremonese, ma può esserci per il derby

L’infortunio di Matteo Gabbia non è molto grave, visto che gli esami a cui si è sottoposto il difensore hanno escluso lesioni. Il giocatore non si è però ancora allenato in gruppo ed è, perciò, piuttosto difficile un suo recupero per la partita di domenica contro la Cremonese. Anche in caso di rientro in extremis, infatti, è probabile che il giocatore venga comunque preservato per evitare rischi e averlo al 100% nel fondamentale derby contro l’Inter della prossima settimana.