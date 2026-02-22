Non si placano le polemiche dopo Milan-Parma: la stoccata di Leao!

Rafael Leao si è esposto pubblicamente contro l’arbitraggio di Milan-Parma, pubblicando un contenuto social piuttosto critico in merito all’episodio che ha portato alla sconfitta dei rossoneri.

La polemica “silenziosa” di Leao sui social

La decisione arbitrale di quest’oggi in Milan-Parma non è passata inosservata, tutt’altro. Se mister Landucci, intervenuto ai microfoni della stampa, ha preferito non commentare l’episodio, c’è stato qualcun altro che non ha ben digerito la decisione. Si tratta di Rafael Leao, che ha pubblicato ben 3 storie Instagram prive di commenti espliciti, ma caratterizzate da un messaggio molto diretto. La prima risale a Milan-Sassuolo, con un gol annullato per appoggio di Pavlovic su Candè; questo frame è stato seguito dall’episodio di Trolio, accompagnato da 3 puntini sospensivi. Per finire, una foto di squadra con un messaggio motivazionale in spagnolo: “Uniti sempre“. Leader completo.