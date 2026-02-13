Pisa-Milan, Allegri chiede attenzione, ma non dimentica l’Inter: poi sulle scelte in attacco

A dieci giorni dalla convincente vittoria per 3-0 in casa del Bologna, il Milan torna finalmente in campo. Trasferta a Pisa, dove ad attendere i rossoneri ci saranno i ragazzi di Oscar Hiljemark. Obiettivo tre punti ovviamente per il Diavolo, che dovrà fare il suo dovere per poi sedersi sul divano e sperare in un passo falso dell’Inter contro la Juventus. Intanto, a pochi minuti dal calcio d’inizio, Max Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Durante l’intervista, Max Allegri si è concentrato sulla sfida contro il Pisa, buttando però anche un occhio al derby contro l’Inter in programma il prossimo weekend:

OBIETTIVI – Dobbiamo cercare di far più punti possibili, per avvicinarsi al nostro obiettivo che è la Champions, poi vedremo. In questo momento l’Inter sta facendo un grande cammino. Questa sera con il Pisa sarà una sfida complicata, contro un allenatore nuovo. Bisognerà fare una partita seria e di grande rispetto.

PISA-MILAN – Dobbiamo giocare molto bene tecnicamente con una precisione nei passaggi molto alta, loro sono una squadra fisica che ti viene addosso. Poi dobbiamo fare attenzione sui cross: hanno giocatori che occupano bene l’area.

SCELTE IN ATTACCO – Leao sta molto meglio. Per quanto riguarda Pulisic ieri ha fatto un allenamento con la squadra e quindi ha una ventina di minuti nelle gambe. In ogni caso abbiamo dimostrato di poter fare affidamento su chi entra dalla panchina. Chi entra ha sempre fatto bene.