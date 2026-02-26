“Potevo andare al Milan”, il titolare dell’Inter svela la trattativa a sorpresa

Il destino avrebbe portato Henrikh Mkhitaryan a Milano in un modo o nell’altro. Ma, in realtà, tutto sarebbe potuto accadere in circostanze opposte. Infatti, il diretto interessato ha confessato di esser stato vicino a un trasferimento al Milan in passato, quando ancora indossava la maglietta dell’Arsenal. Tuttavia, l’operazione non si è concretizzata e poi sappiamo tutti come è andata a finire, con un ottimo percorso in Italia prima con la Roma e poi con i rivali dell’Inter.

Mkhitaryan svela: “Potevo andare dall’Arsenal al Milan

Henrikh Mkhitaryan è un pezzo di storia per il calcio armeno, nonché uno dei migliori centrocampisti dell’ultimo decennio, capace di lasciare il segno in ogni squadra in cui ha militato. E, fra queste, avrebbe potuto esserci anche il Milan! Infatti, a margine della presentazione della sua biografia personale, il giocatore dell’Inter ha rivelato di aver avuto la possibilità di trasferirsi in rossonero, salvo poi far saltare tutto a causa di un ripensamento momentaneo da parte dei rossoneri che, al secondo tentativo, non avevano più chances.

Ecco le parole di Mkhitaryan: