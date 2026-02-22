ULTIM’ORA – Arriva l’aggiornamento su Loftus-Cheek: brutte notizie

Arrivano brutte notizie per quanto riguarda l’infortunio di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è stato costretto a uscire dal campo a inizio partita dopo un brutto e durissimo scontro di gioco con il portiere avversario Corvi. Subito tanta paura e l’uscita in barella, col calciatore diretto in ospedale. Adesso sono arrivati gli esiti degli esami, che hanno portato brutte notizie.

Loftus-Cheek si opera: “Frattura dell’osso alveolare mascellare e dei denti superiori”

Il Milan ha comunicato le condizioni del centrocampista inglese, che porteranno a un’operazione già nel corso della notte. Ecco l’esito degli esami.