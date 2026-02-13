Verso Pisa-Milan, Allegri va per una conferma: è in pole per partire dal 1′

Questa sera il Milan inaugurerà il 25esimo turno del campionato di Serie A, scendendo in campo contro il Pisa di Hiljemark. La squadra toscana ospiterà Allegri e i suoi, che non dovranno sottovalutare il match data l’urgente necessità dei padroni di casa di trovare punti essenziali per la salvezza. Pertanto, l’allenatore rossonero sta valutando le migliori scelte da adoperare in vista dell’incontro, con la possibile conferma del tandem offensivo visto con il Bologna e la terza titolarità consecutiva di Nkunku.

Nkunku verso la titolarità: il Milan si affida ancora a lui

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Christopher Nkunku è candidato a partire dal 1′ questa sera contro il Pisa nel match d’apertura della 25esima giornata di campionato. Mister Allegri, infatti, è orientato ad affidargli la terza titolarità consecutiva, ribadendo l’estrema fiducia nel francese dell’ultimo periodo. La condizione fisica e mentale ora sono estremamente positive e l’allenatore del Milan è cosciente delle capacità del giocatore, una vera arma in più se al top. Alle sue spalle si è visto Loftus-Cheek, confermando la coppia vista a Bologna. Occhio a Leao, però, che si è scambiato con entrambi e che non starà certamente a guardare.

I numeri stagionali del francese

La stagione di Nkunku è un crescendo continuo: i primi mesi sono stati caratterizzati da vari punti bassi, tanto che si è vociferato insistentemente di un suo possibile addio nel mercato di gennaio.

Tuttavia, a partire dalla seconda metà di dicembre qualcosa è cambiato in Chris: tanta continuità dovuta all’emergenza infortuni e conseguente fiducia nei propri mezzi. Dunque, ecco che il bottino attuale in Serie A conta 5 gol, di cui 3 nelle ultime 5 partite, e 2 assist. Si trova in stato di grazia e Allegri vuole insistere su di lui per superare anche il Pisa.