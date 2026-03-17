Addio Leao, la sentenza è nettissima: “Rapporto con il Milan giunto alla fine”

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Rafael Leao, attaccante del Milan, nel corso del match contro l'Inter

C’è un rossonero che in queste ultime ore – e non solo – sta facendo parlare molto di sé. Si tratta ovviamente di Rafael Leao, al centro delle polemiche dopo l’uscita dal campo tutt’altro che accettata durante la sfida tra Lazio e Milan. Il portoghese, protagonista di una prestazione da dimenticare come tutto il resto della squadra, ha contestato la scelta di Allegri di sostituirlo, accedendo nuovamente il dibattito tra i tifosi del Diavolo.

Molti hanno visto questa sua reazione come l’ultima goccia di un vaso ormai pieno, che vede l’ex Lille sempre più lontano dai colori rossoneri. Della stessa opinione è stato anche Fabio Caressa.

Leao-Milan, Caressa non ha dubbi: “Il rapporto è ormai giunto alla fine”

Intervenuto sul suo canale YouTube, il noto giornalista si è espresso sulla situazione Leao. Secondo il volto di Sky Sport, è giusto che a fine stagione le strade del Milan e di Leao si separino definitivamente, per un’avventura che ormai non sembra avere più nulla da dare:

Il rapporto tra Leao e il Milan credo sia giunto per alla fine, per il bene di entrambi. Non c’è più fiducia dell’ambiente nei confronti di Leao e di Leao nel rimanere qui.

Rafa Leao in campo per il match di campionato
Leao in campo per la Serie A 2026

Una posizione nettissima quella di Caressa, che è sicuro che sia giusto per entrambe le parti dirsi addio. Questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Leao con la casacca del Milan e non è detto che ciò sia una brutta notizia.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
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