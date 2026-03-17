Addio Leao, la sentenza è nettissima: “Rapporto con il Milan giunto alla fine”

C’è un rossonero che in queste ultime ore – e non solo – sta facendo parlare molto di sé. Si tratta ovviamente di Rafael Leao, al centro delle polemiche dopo l’uscita dal campo tutt’altro che accettata durante la sfida tra Lazio e Milan. Il portoghese, protagonista di una prestazione da dimenticare come tutto il resto della squadra, ha contestato la scelta di Allegri di sostituirlo, accedendo nuovamente il dibattito tra i tifosi del Diavolo.

Molti hanno visto questa sua reazione come l’ultima goccia di un vaso ormai pieno, che vede l’ex Lille sempre più lontano dai colori rossoneri. Della stessa opinione è stato anche Fabio Caressa.

Leao-Milan, Caressa non ha dubbi: “Il rapporto è ormai giunto alla fine”

Intervenuto sul suo canale YouTube, il noto giornalista si è espresso sulla situazione Leao. Secondo il volto di Sky Sport, è giusto che a fine stagione le strade del Milan e di Leao si separino definitivamente, per un’avventura che ormai non sembra avere più nulla da dare:

Il rapporto tra Leao e il Milan credo sia giunto per alla fine, per il bene di entrambi. Non c’è più fiducia dell’ambiente nei confronti di Leao e di Leao nel rimanere qui.

Una posizione nettissima quella di Caressa, che è sicuro che sia giusto per entrambe le parti dirsi addio. Questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Leao con la casacca del Milan e non è detto che ciò sia una brutta notizia.