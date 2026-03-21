Allegri ironizza sul rigore: “Inizio ad andare avanti con l’età”, poi la battuta sugli attaccanti

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn al termine di Milan-Torino. L’allenatore ha detto la sua sulla vittoria rossonera fra ironia e analisi del match, dicendosi contento per un successo così importante prima della sosta.

Allegri e la reazione dopo il rigore: “Solo foga”

Allegri ha inanzitutto raccontato la sua reazione dopo il rigore concesso al Torino beccata da Dazn (“Ci provo a stare calmo, ma così smetto”), bollandola come semplice foga del momento:

“È la foga del momento, inizio ad andare avanti con l’età, non vorrei che il cuore cedesse. Oggi era una partita importante, venivamo dalla sconfitta con la Lazio. Nel primo tempo forzavamo troppo la giocata, nel secondo tempo siamo venuti fuori”.

Riguardo alla possibilità di passaggio al tridente in attacco, Allegri risponde così:

“Il giocatore di equilibrio nostro è Saelemaekers: quando difendiamo fa il quinto, quando attacchiamo fa il terzo d’attacco. Oggi dopo un po’ ho messo Pulisic largo perché c’era bisogno di aria dentro al campo, avevano un blocco centrale forte”

Riguardo alla sua esultanza a fine gara, il mister racconta l’ansia che ci fosse riguardo a questa gara:

“C’era l’importanza della partita, quando si arriva da marzo in poi bisogna guardare la classifica oltre che la partita. Oggi bisognava vincere e non era una partita facile”.

La battuta sugli attaccanti del Milan

Sulla prossima partita contro il Napoli, Allegri lancia un messaggio positivo:

Partita contro il Napoli? Noi guardiamo dietro, è una vittoria in meno che manca al nostro obiettivo prioritario. Sarà sicuramente una bella serata di calcio fra la seconda e la terza in classifica

Su Fullkrug, il mister rossonero non considera del tutto deludente la sua prova, grandi complimenti poi per Pavlovic

Fullkrug? Ha avuto difficoltà nel primo tempo, non è facile per chi gioca poco. Ha fatto meglio nel secondo tempo. Ma è normale, lo stesso è per Jashari: quando non hai continuità diventa più difficile, soprattutto come struttura fisica. Pavlovic? Lui è così, è cresciuto molto. Ha carattere, anima, ha difeso bene a campo aperto. Poi quando va in avanti…già al primo calcio d’angolo aveva avuto una bella palla gol.

Chiosa finale con una battuta sulle sue richieste agli attaccanti: