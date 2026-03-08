Allegri: “L’Inter resta la più forte!”, occhio però poi alle parole sullo scudetto

Il Milan vince il derby di Milano, battendo per 1-0 l’Inter e portandosi a meno sette dalla vetta. Il tecnico rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita, sottolineando la grande prova dei suoi uomini ma professando ancora una volta calma in attesa del finale di stagione.

Queste le parole del tecnico rossonero, che nonostante la vittoria importantissima resta prudente e spegne gli entusiasmi:

“2011? Ricordo quella stagione, abbiamo vinto il campionato. Ora l’Inter ha 7 punti di vantaggio, sono tanti, è ancora la più forte. Il Milan stasera è stato bravo, siamo contenti, abbiamo la Juve a -10, il Como a -9, era importante fare risultato.

Abbiamo lavorato 6-7 mesi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni perché a marzo ci sono le partite che contano. È stato bravo Fofana, ha fatto un bellissimo assist e vuol dire che la squadra sta meglio. La proprietà è entrata negli spogliatoi, si sono complimentati, io sono uscito per venire a fare le interviste.

Nel primo tempo c’è stato grande dispendio, nel secondo ci siamo abbassati. L’Inter rimane la favorita. Abbiamo passato un paio di mesi con 13-14 giocatori: quando sei in quei momenti, le partite durano 90 minuti e tenere certi ritmi ti porta ad avere dei momenti una strategia dei momenti altri.”