Ancora difficoltà per il rinnovo: il Milan si inserisce!

Il futuro di Dodô alla Fiorentina resta più che mai incerto. Il laterale brasiliano resta uno dei punti fermi della Viola, ma il rinnovo non è stato ancora definito e il giocatore potrebbe rappresentare un’occasione per la squadra di Massimiliano Allegri.
Dodô rinnovo in dubbio, spunta il Milan
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i dialoghi tra giocatore e club vanno avanti da tempo, ma manca ancora l’intesa economica. La Fiorentina avrebbe proposto un rinnovo fino al 2030, ma l’offerta da circa 2 milioni più bonus non soddisfa pienamente il giocatore.
Questa situazione ha attirato l’interesse di diversi club. Il Milan, in particolare, avrebbe già effettuato un sondaggio esplorativo, pronto ad inserirsi qualora la trattativa non dovesse sbloccarsi. Il costo del cartellino del brasiliano dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro, cifra considerata accessibile per un profilo di questo livello. Anche l’Inter resta alla finestra, mentre non sono da escludere anche inserimenti di altre squadre, tra cui la Juventus.