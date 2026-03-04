Biasin lancia la stoccata in ottica Derby: “Meritata serenità per il Milan”

Il clima Derby è già acceso a Milano e non si fa altro che parlare della supersfida in programma domenica 8 marzo alle 20:45. Tra questi, il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua, parlando soprattutto del Milan e dei suoi protagonisti, oltre a sottolineare come i rossoneri preparino la partita con più serenità rispetto all’Inter.

Biasin: “Ecco perché il Milan prepara il Derby con meritata serenità”

Nel suo editoriale su TMW, Biasin è intervenuto sul tema caldo della settimana, ovvero il Derby di Milano. A detta del giornalista, il Milan arriverebbe al match più tranquillo rispetto all’Inter, motivando così il suo pensiero:

“Il Milan prepara il derby con una certa e meritata serenità. E spiego: da una parte c’è la consapevolezza che l’obiettivo scudetto sia complicato da raggiungere e passa soltanto da un successo nella stracittadina, dall’altra la tranquillità di chi può gestire un ottimo margine sul quinto posto, primo obiettivo stagionale.”

Parole che possono sì far discutere, ma non si può dire siano del tutto false. Biasin si è inoltre soffermato sui momenti diversi di due protagonisti rossoneri come Pulisic e Leao: