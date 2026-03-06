Cessione Milan, novità dalla Procura: arriva la decisone definitiva

Arrivano aggiornamenti dalla Procura di Milano riguardo la cessione del club avvenuta nell’agosto del 2022 a RedBird. Sono arrivate proprio in questi minuti le novità che vedrebbero una richiesta di archiviazione dell’inchiesta da parte della Procura di Milano: ecco cosa si è scoperto.

Milan, cessione del club: i dettagli della richiesta

Negli ultimi minuti, dopo aver preso atto delle ultime novità, è arrivato il responso. La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla proprietà del Milan, partita nella primavera del 2024 e che già non aveva visto sviluppi sul lato della giustizia sportiva.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nelle 10 pagine del pm si apprende per la prima volta che Elliott manterebbe la partecipazione diretta del 5% delle azioni del club rossonero, anche dopo l’estinzione del vendor loan. Circostanza confermata da chat presenti all’interno della documentazione degli inquirenti.

L’inchiesta della magistratura di Milano era partita da un esposto contro il fondo di Gordon Singer da parte di Blue Skye, socio di minoranza del Milan fino al passaggio di proprietà nell’agosto 2022 a RedBird.