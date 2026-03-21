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Come sta Leao? Arriva l’annuncio di Allegri: succederà nei prossimi giorni

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Come sta Leao? Arriva l’annuncio di Allegri: succederà nei prossimi giorni
Collage con Leao e Allegri
Collage sul Milan che ritrae Leao e Allegri

Nel post partita di Milan-Torino terminata 3-2 per i rossoneri, Allegri è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Tra i vari quesiti, il tecnico toscano ha dato delucidazioni sulla situazione di Leao e ha detto la sua sulla gara e sull’episodio del rigore assegnato ai granata.

Allegri: “Leao? Va ringraziato”

A seguito dell’importante successo dei suoi uomini sul Torino, Allegri ha risposto ai vari quesiti dei giornalisti in sala stampa. Focus sulla situazione di Leao: alla domanda sull’aggregamento in gruppo in nazionale del portoghese nei prossimi giorni, il tecnico toscano ha risposto così:

Credo che verrà sconvocato, credo che l’abbiano sconvocato. Ha bisogno di riposare. Va ringraziato per ciò che ha fatto fino ad ora”

Salgono le quote per la permanenza a Milanello del numero 10 rossonero durante la sosta, in modo da recuperare in tempo per il prossimo impegno di campionato.

Rafael Leao in primo piano
Rafael Leao in campo con la maglia del Milan in questa stagione

L’analisi di Allegri sulla gara e sul rigore

Ampio spazio per commentare la gara, che l’allenatore rossonero ha riassunto con le seguenti parole:

“Il Torino nel primo tempo ha fatto un bel blocco centrale e noi forzavamo un po’ troppo la giocata dentro. Abbiamo sofferto. Dopo il vantaggio, si doveva difendere meglio. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi, perché, quando prendi il pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo e dopo il ko con la Lazio, non era facile fare un secondo tempo così”

Non ha voluto invece soffermarsi più di troppo sul rigore, utilizzando poche parole per esprimere la sua opinione:

“Credo sia simile al rigore che ci hanno dato contro la Fiorentina

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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