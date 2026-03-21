Come sta Leao? Arriva l’annuncio di Allegri: succederà nei prossimi giorni

Nel post partita di Milan-Torino terminata 3-2 per i rossoneri, Allegri è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Tra i vari quesiti, il tecnico toscano ha dato delucidazioni sulla situazione di Leao e ha detto la sua sulla gara e sull’episodio del rigore assegnato ai granata.

Allegri: “Leao? Va ringraziato”

A seguito dell’importante successo dei suoi uomini sul Torino, Allegri ha risposto ai vari quesiti dei giornalisti in sala stampa. Focus sulla situazione di Leao: alla domanda sull’aggregamento in gruppo in nazionale del portoghese nei prossimi giorni, il tecnico toscano ha risposto così:

“Credo che verrà sconvocato, credo che l’abbiano sconvocato. Ha bisogno di riposare. Va ringraziato per ciò che ha fatto fino ad ora”

Salgono le quote per la permanenza a Milanello del numero 10 rossonero durante la sosta, in modo da recuperare in tempo per il prossimo impegno di campionato.

L’analisi di Allegri sulla gara e sul rigore

Ampio spazio per commentare la gara, che l’allenatore rossonero ha riassunto con le seguenti parole:

“Il Torino nel primo tempo ha fatto un bel blocco centrale e noi forzavamo un po’ troppo la giocata dentro. Abbiamo sofferto. Dopo il vantaggio, si doveva difendere meglio. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi, perché, quando prendi il pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo e dopo il ko con la Lazio, non era facile fare un secondo tempo così”

Non ha voluto invece soffermarsi più di troppo sul rigore, utilizzando poche parole per esprimere la sua opinione: