Cremonese-Milan, esce per infortunio sul finale: ecco cosa filtra

Brutte notizie per il Milan che ha perso Davide Bartesaghi per infortunio sul finale contro la Cremonese. Prima la sostituzione, poi il gol e il raddoppio dei rossoneri. Ecco cos’è successo in campo.

Bartesaghi lascia il campo per infortunio in Cremonese-Milan

Il Milan ha sbloccato e vinto la partita contro la Cremonese ma, poco prima del gol di Pavlovic e del raddoppio di Leao, è dovuto uscire per un problema muscolare Bartesaghi.

Problema al flessore destro per il classe 2005. Al suo posto è subentrato, all’89esimo, Estupinan.

