Fofana e Pavlovic amici veri: le parole che raccontano l’unità del Milan

Nel post partita di Milan-Torino che ha visto i rossoneri imporsi per 3-2 sui granata, sono intervenuti Pavlovic e Fofana ai microfoni di DAZN. I due protagonisti rossoneri hanno avuto modo di analizzare la gara, tra il dubbio episodio del rigore e l’esultanza del francese.

Le parole di Fofana post Milan-Torino

Pavlovic e Fofana sono intervenuti ai microfoni di DAZN nel post partita. In primis il commento sulla gara dell’ex Monaco:

“Dopo il primo tempo abbiamo capito che non siamo stati veramente aggressivi nella parte offensiva, quindi siamo tornati con più voglia e abbiamo segnato subito due gol. Gol di Pavlovic pazzesco. In allenamento all’inizio gira dappertutto, quindi per me non è fortuna.”

Poi l’aneddoto sulla sua esultanza con dedica, molto simile a quella di Leao:

“La mia esultanza? Era un mix tra Leao e Pulisic, quindi ho dedicato a loro il gol. Penso che se faccio la loro esultanza faccio più gol, quindi vediamo nelle prossime partite”

Pavlovic: “Rigore? Non ho visto”

Anche il centrale serbo ha parlato nel post partita, dove ha espresso la sua opinione sul suo eurogol e sull’assegnazione del Player Of The Match a Fofana:

“Oggi ho fatto tutto: un grande gol, ma fortunato, e il rigore, ma questo premio è per lui al 100%.”

Infine Pavlovic ci ha tenuto a dire la sua sul dubbio rigore assegnato al Torino negli ultimi 10 minuti di gara: