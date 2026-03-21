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Fofana e Pavlovic amici veri: le parole che raccontano l’unità del Milan

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Fofana e Pavlovic amici veri: le parole che raccontano l’unità del Milan
Fofana e Pavlovic ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan-Torino.
Fofana e Pavlovic a DAZN post Milan-Torino.

Nel post partita di Milan-Torino che ha visto i rossoneri imporsi per 3-2 sui granata, sono intervenuti Pavlovic e Fofana ai microfoni di DAZN. I due protagonisti rossoneri hanno avuto modo di analizzare la gara, tra il dubbio episodio del rigore e l’esultanza del francese.

Le parole di Fofana post Milan-Torino

Pavlovic e Fofana sono intervenuti ai microfoni di DAZN nel post partita. In primis il commento sulla gara dell’ex Monaco:

Dopo il primo tempo abbiamo capito che non siamo stati veramente aggressivi nella parte offensiva, quindi siamo tornati con più voglia e abbiamo segnato subito due gol. Gol di Pavlovic pazzesco. In allenamento all’inizio gira dappertutto, quindi per me non è fortuna.”

Poi l’aneddoto sulla sua esultanza con dedica, molto simile a quella di Leao:

“La mia esultanza? Era un mix tra Leao e Pulisic, quindi ho dedicato a loro il gol. Penso che se faccio la loro esultanza faccio più gol, quindi vediamo nelle prossime partite”

Pavlovic: “Rigore? Non ho visto”

Anche il centrale serbo ha parlato nel post partita, dove ha espresso la sua opinione sul suo eurogol e sull’assegnazione del Player Of The Match a Fofana:

“Oggi ho fatto tutto: un grande gol, ma fortunato, e il rigore, ma questo premio è per lui al 100%.”

Infine Pavlovic ci ha tenuto a dire la sua sul dubbio rigore assegnato al Torino negli ultimi 10 minuti di gara:

“Rigore? Non ho visto Simeone, avevo le braccia larghe ma non so che dire, è stato un episodio fortunato per loro”

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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