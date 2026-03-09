Futuro Allegri, la rivelazione in diretta: “Resterà al Milan ad una condizione”

Ieri la vittoria nel derby, la seconda in una sola stagione considerando il match di andata quando fu Pulisic a firmare la rete decisive, mentre ieri ci ha pensato Estupinan a guidare il Milan nella vittoria contro l’Inter di Cristian Chivu. Una vittoria che certifica anche il grande lavoro di Max Allegri nel corso di questa stagione, da capire se proseguirà anche il prossimo anno.

Si, perchè proprio del futuro dell’allenatore si è parlato molto nel corso delle ultime settimane, con il Real Madrid che si è stagliato prepotentemente sulla sfondo. Ai microfoni di Pressing, Carlo Pellegatti ha chiarito quali saranno le basi sulle quali si potrà costruire la permanenza di Allegri in casa Milan.

“Se ci sarà condivisione e non arriveranno gli André o i Mateta allora Allegri resterà perchè sta benissimo al Milan. Se invece lui sarà l’ultimo ad essere informato allora non lo so. Dobbiamo capire con i fatti come sarà. Mateta non è stato un acquisto di Tare e Alleri, così come André. Allegri aveva chiesto un difensore a gennaio, gli stavano prendendo, che poi è saltato per i noti problemi alle visite mediche, un attaccante”.