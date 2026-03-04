Futuro Leao, il Milan ha deciso: previsto un incontro per informare il portoghese

Il Milan si muove per blindare Rafael Leao. Il club rossonero ha avviato i primi contatti per il rinnovo dell’attaccante portoghese, uno dei simboli della squadra negli ultimi anni. L’idea è chiara, prolungare il contratto e adeguare lo stipendio del numero 10. Le parti hanno già iniziato a parlarsi e nuovi incontri sono previsti a breve. Dopo lo scudetto e le ultime stagioni da protagonista in Serie A e nelle coppe europee, Leao resta un punto centrale del progetto rossonero.

Il Milan vuole prolungare il contratto di Leao

Il dialogo tra Milan e l’entourage di Rafael Leao è entrato nel vivo. La dirigenza rossonera ha iniziato a lavorare sul prolungamento dell’attuale accordo, con l’obiettivo di estendere il contratto di altri due anni.

La scadenza attuale è fissata al 2028, ma il club vuole spostarla più avanti. L’idea è arrivare al 2030 e accompagnare il rinnovo con un aumento dell’ingaggio.

La crescita del giocatore negli ultimi anni ha avuto un peso importante nelle valutazioni della società. Leao è diventato uno dei volti principali, soprattutto dopo il titolo conquistato nel 2022. Il Milan considera il portoghese un patrimonio tecnico e vuole evitare che il suo futuro diventi un tema di mercato nelle prossime stagioni.

Il rapporto tra Leao e la città di Milano resta molto forte. L’attaccante ha sempre mostrato grande affetto verso il club e l’ambiente rossonero. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, La trattativa è in corso: ci sono già stati contatti con il variegato staff di Rafa, tra familiari, manager e legali.

I numeri di Leao con il Milan

I numeri raccontano bene il percorso del portoghese con la maglia rossonera. In tutte le competizioni ha superato le 280 presenze con il Milan, diventando uno dei giocatori più utilizzati negli ultimi anni.

I gol segnati sono 80, distribuiti tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia. Numeri che confermano il peso del giocatore all’interno della squadra.

Per questo il rinnovo assume un valore che va oltre la semplice firma su un contratto. È il segnale di un progetto che vuole continuare a costruire il proprio futuro intorno al suo numero 10.