“Ha un’intelligenza fuori dal normale”, che elogio dell’ex Milan ad Allegri!

Massimiliano Allegri ci ha messo pochissimo per essere amato dall’intero ambiente Milan. Dopo un’annata fallimentare, il tecnico ex Juve ha preso le redini del club portando solidità e risultati, ricevendo complimenti dall’esterno ma anche dall’interno dell’ambiente Milan. Elogi che arrivano anche dall’ex rossonero, che non usa mezzi termini e inneggia all’intelligenza del tecnico.
Bonaventura su Allegri: “Intelligenza fuori dal normale, è un grandissimo allenatore”
L’ex calciatore del Milan ‘Jack’ Bonaventura ha parlato al programma ‘Tutti Convocati’ su Radio24 del club e, in particolar modo, di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole.
“Allegri è un grandissimo allenatore. Ha una capacità enorme di trarre il massimo da ogni situazione, ha un’intelligenza fuori dal normale. Mi voleva alla Juve? C’è stato qualcosa (ride ndr). Il Milan è una squadra in salute ma vincere lo scudetto sarà difficile. Sicuramente però daranno all’Inter filo da torcere fino alla fine“.