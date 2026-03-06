Il Milan corre ai ripari: in caso di addio, scelto già il sostituto

Il Milan si guarda intorno per non rischiare di restare senza un sostituto in caso di addio di Massimiliano Allegri. Nulla di certo, ma solo un sondare il terreno per capire come muoversi nel caso in cui Allegri e Milan si lasciassero a fine stagione. Il primo nome, secondo Tuttosport, è quello di Vincenzo Italiano.

Milan, in caso di addio di Allegri sondato Italiano

Come riportato da Tuttosport, il Milan ha sondato Vincenzo Italiano per la panchina. I rossoneri vogliono tastare il terreno e capire la disponibilità del tecnico del Bologna, che è tra i preferiti nella lista della società.

Nessuna conferma sul fatto che Massimiliano Allegri lasci i rossoneri a fine stagione, ma la società si muove per non dover correre ai ripari nel caso in cui non si continuasse con l’ex tecnico della Juve. La situazione è dunque in continua evoluzione, la priorità del Milan resta quella di continuare col tecnico livornese.