“Il Milan non è per tutti” le parole del calciatore del Milan infiammano i tifosi

Il Milan è pronto a giocare il derby contro l’Inter e pronto è anche Koni De Winter. Con Gabbia infortunato, sarà il belga al centro della difesa con Tomori e Pavlovic. In vista del derby, De Winter ha parlato al podcast del Milan “Racconti Rossoneri”, parlando della sua esperienza in rossonero.
L’emozione di De Winter: “Non è per tutti il Milan, mi godo ogni momento”
Rapporto con Saelemaekers.
“Con Alexis è più facile, parliamo la stessa lingua e siamo cresciuti nello stesso ambiente. Sappiamo comunque come lavorare e giocare con tutti i compagni”.
Arrivo in rossonero.
“Tante emozioni. Non so come dire, è un sogno. Non è per tutti indossare la maglia del Milan, mi godo ogni momento”.
Il primo gol contro la Roma.
“Ero molto contento per me e la squadra. C’era la mia famiglia allo stadio, sono momenti belli per la mia carriera e per la mia vita“.