“Il Milan non è per tutti” le parole del calciatore del Milan infiammano i tifosi

Il Milan è pronto a giocare il derby contro l’Inter e pronto è anche Koni De Winter. Con Gabbia infortunato, sarà il belga al centro della difesa con Tomori e Pavlovic. In vista del derby, De Winter ha parlato al podcast del Milan “Racconti Rossoneri”, parlando della sua esperienza in rossonero.

L’emozione di De Winter: “Non è per tutti il Milan, mi godo ogni momento”

Rapporto con Saelemaekers.

“Con Alexis è più facile, parliamo la stessa lingua e siamo cresciuti nello stesso ambiente. Sappiamo comunque come lavorare e giocare con tutti i compagni”.

Arrivo in rossonero.

“Tante emozioni. Non so come dire, è un sogno. Non è per tutti indossare la maglia del Milan, mi godo ogni momento”.

Il primo gol contro la Roma.