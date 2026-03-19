Il Milan prepara il doppio colpo: il Diavolo cambia faccia in estate

A meno di clamorosi colpi di scena, il Milan la prossima stagione giocherà la Champions League. Il numero di impegni sarà quindi superiore rispetto a quelli affrontati quest’anno e per questa ragione sarà necessario costruire una rosa all’altezza. Il club rossonero dovrà mettere a disposizione di Massimiliano Allegri rinforzi di esperienza e qualità, sia per migliorare il livello tecnico della rosa che per aumentare il numero di alternative.

Milan, per il centrocampo l’obiettivo è Goretzka del Bayern Monaco

Uno dei nomi nel mirino del Milan per rinforzare il centrocampo è Leon Goretzka. Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, il tedesco è in scadenza con il Bayern Monaco e non rinnoverà il suo contratto. Non si tratta però di un’operazione semplice: il centrocampista percepisce infatti 18 milioni lordi e inoltre c’è da aggiungere la concorrenza della Juventus e di altre squadre.

Il club rossonero avrebbe in mente di proporre a Goretzka un contratto triennale da 5 milioni di euro più bonus per convincerlo. Nel corso delle prossime settimane si saprà di più sul suo futuro ma intanto la dirigenza del Diavolo sta valutando anche altri profili: tra questi André del Corinthias e Ismael Koné del Sassuolo.

Milan, il pallino di Tare per la difesa: occhi puntati su Gila della Lazio

Il reparto da tenere maggiormente sott’occhio è però quello difensivo. In questa stagione Massimiliano Allegri ha infatti avuto a disposizione solamente cinque difensori per tre posti e l’intenzione è quello di aumentare sia il livello che il numero di alternative. Il nome in cima alla lista della dirigenza rossonera è quello di Mario Gila della Lazio, giocatore portato a Roma proprio dall’attuale DS del Milan Igli Tare.

Il centrale spagnolo ha un contratto con il club biancoceleste in scadenza nel giugno 2027, situazione che potrebbe aiutare ad abbassare le richieste di Claudio Lotito: la valutazione si aggira intorno 25 milioni di euro e sul classe 2000 c’è l’interesse di altri club italiani tra cui anche l’Inter.