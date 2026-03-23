Infortunio Leao, ancora brutte notizie: cosa succederà nella sosta nazionali

Alla vigilia della gara contro il Torino, Rafael Leao ha accusato un riacutizzarsi del fastidio all’adduttore che lo ha costretto a dare forfait. Gli esami strumentali ai quali si è successivamente sottoposto hanno escluso lesioni, facendo tirare un sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri. Per questa ragione l’attaccante rossonero è stato inizialmente convocato anche dal Portogallo per le due gare amichevoli che andranno in scena nel corso di questa sosta. Il CT Martinez ha però deciso di fare dietrofront.

Milan, Leao salta gli impegni con la nazionale portoghese

Il Portogallo sarà impegnato nelle amichevoli di preparazione al prossimo Mondiale contro Messico e Stati Uniti ma Rafael Leao non ci sarà. Il CT Martinez, che inizialmente lo aveva convocato, ha infatti cambiato la sua decisione, liberandolo dagli impegni della nazionale. Per questa ragione il numero dieci rossonero non dovrà nemmeno volare a Lisbona per le visite mediche.

Niente nazionale per Leao: rimarrà a Milanello per smaltire il problema all’adduttore

Rafael Leao non sarà impegnato con la propria Nazionale nel corso di questa sosta e rimarrà a Milanello dove alternerà giorni riposo a lavori specifici per cercare di eliminare l’infiammazione all’adduttore. L’obiettivo del Milan è quello di riaverlo nella migliore condizione possibile per la delicatissima sfida del 6 aprile contro il Napoli.