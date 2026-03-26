Sandro Tonali ha certamente lasciato un ricordo indelebile nelle menti dei tifosi rossoneri, che in più occasioni hanno dimostrato di rivolerlo nuovamente in rossonero. L’ex centrocampista del Milan ha brillato anche stasera, con un’ottima prestazione e un gol che ha aperto le marcature contro l’Irlanda del Nord.

Tonali segna e ricorda il Milan: “Gol di stasera più importante della mia carriera come quello contro la Lazio”

Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, Tonali ha esultato per il gol segnato contro l’Irlanda del Nord. Uno dei gol più importanti della sua carriera, insieme a uno messo a segno con la maglia del Milan.