Lazio-Milan, scelto il sostituto di Rabiot: le novità di Sky

Il Milan prepara la trasferta contro la Lazio con qualche novità possibile nella formazione. L’unica conseguenza negativa del derby della scorsa settimana ha riguardato Adrien Rabiot, che è stato ammonito e quindi squalificato per la Lazio. L’assenza del centrocampista costringe lo staff tecnico rossonero a rivedere qualcosa a centrocampo. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, tra le soluzioni valutate c’è Samuele Ricci, che potrebbe avere una chance dal primo minuto.

La squalifica di Rabiot cambia il centrocampo

Il derby giocato contro l’Inter ha lasciato un solo problema concreto per il Milan. Il cartellino giallo rimediato da Adrien Rabiot, che ha comportato la squalifica per la prossima giornata di campionato.

Massimiliano Allegri sta quindi valutando le alternative per la trasferta contro la Lazio. Tra le opzioni prende quota il nome di Samuele Ricci, che potrebbe partire titolare.

Estupiñán rilancia la corsa sulla fascia sinistra

Oltre al centrocampo, le valutazioni riguardano anche la corsia mancina. Il gol segnato contro l’Inter ha rilanciato le quotazioni di Estupiñán, che potrebbe trovare maggiore spazio nelle rotazioni rossonere.

Il terzino offre spinta e profondità sulla fascia, qualità utili contro una squadra come la Lazio. Alle sue spalle resta comunque l’opzione Davide Bartesaghi, che può garantire una soluzione in più dalla panchina.

L’assenza di Rabiot obbliga il Milan a trovare nuove soluzioni, ma offre anche l’occasione a chi vuole ritagliarsi uno spazio nel rush finale di questa stagione rossonera.