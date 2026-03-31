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L’inchiesta su San Siro si allarga! Si indaga sull’area Milan

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L’inchiesta su San Siro si allarga! Si indaga sull’area Milan
Lo Stadio San Siro, centro dell'inchiesta sulla vendita. Foto: ANSA
Stadio San Siro di Milano, impianto condiviso da Milan e Inter al centro dell'inchiesta sulla vendita

La Procura di Milano accelera sull’indagine relativa alla vendita dello stadio di San Siro, disponendo nuove perquisizioni e sequestri nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge nove persone. Al centro degli accertamenti ci sono le ipotesi di turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio. Secondo i magistrati, l’avviso pubblico del 25 marzo 2025 sarebbe stato costruito su misura per favorire Milan e Inter, scoraggiando di fatto la partecipazione di eventuali concorrenti interessati all’operazione.

Nuovi accertamenti sull’area Milan

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza gli investigatori ampliaranno il raggio d’azione concentrandosi anche sull’area riconducibile al Milan, finora non approfondita nel dettaglio. L’obiettivo è acquisire dispositivi elettronici e documentazione utile per colmare quella che viene definita una “lacuna informativa”. Questo passaggio è ritenuto cruciale per ottenere un quadro più completo dell’intera vicenda.

Attraverso l’analisi di materiali e comunicazioni, la Procura punta a ricostruire con precisione i rapporti tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel dossier San Siro. In particolare, si cercherà di chiarire eventuali contatti e scambi di informazioni riservate che possano aver inciso sulla definizione del bando. Un lavoro investigativo che potrebbe fornire elementi decisivi per l’evoluzione dell’inchiesta.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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