L’incubo non finisce: l’Italia è di nuovo fuori dai Mondiali! Passa la Bosnia

La Bosnia elimina l’Italia ai rigori dopo i tempi supplementari. Zenica, 31 marzo 2026: una data che si aggiunge al libro nero della Nazionale, insieme a Svezia 2017, Macedonia 2022 e ora questa sconfitta che chiude definitivamente il ciclo Gattuso senza qualificazione al Mondiale.

Italia avanti, poi il crollo: come la Bosnia ha rimontato

Gattuso aveva promesso riscatto. Invece, per la terza volta consecutiva l’Italia manca il Mondiale. Kean sblocca il match al 15esimo minuto con un colpo di prima intenzione dopo un assist di Barella, tutto sembra procedere secondo i piani. Ma la squadra azzurra tira i remi in barca. Bastoni si fa espellere al 42esimo per un fallo da ultimo uomo, costringendo la Nazionale a giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

Con un uomo di meno, Gattuso cambia tattica: tre difensori, ripartenze sporadiche, difesa a oltranza. La Bosnia però non molla. Tabakovic pareggia al 79esimo, trascinando la partita ai supplementari. Gli azzurri sciupano tre contropiedi importanti, soprattutto con Kean che poteva chiuderla. Donnarumma compie miracoli, ma il controllo della partita resta saldamente nelle mani dei bosniaci.

Rigori decisivi: errori di Esposito e Cristante

Qual è stato l’episodio più grave della serata? Il mancato cartellino rosso a Muharemovic dopo un fallo da ultimo uomo su Palestra nei supplementari. Un’omissione arbitrale che ha alimentato la tensione già alta. Dai dischetto degli undici metri, Esposito e Cristante sbagliano. I bosniaci no. La Bosnia, numero 66 del ranking FIFA, elimina un’Italia che non trova il Mondiale dal 24 giugno 2014, quando Godin e il morso di Suarez dell’Uruguay la buttarono fuori.

Nove anni senza una fase finale mondiale. Tre assenze consecutive. Non è un dettaglio marginale, non è una sfortuna passeggera: è il segno di un sistema nazionale in crisi strutturale. Gattuso non ha risolto il problema. La Nazionale guarda il Mondiale 2026 dalla televisione, ancora una volta.