Mercato Milan, che assist dalla Juventus: effetto domino tra gli attaccanti

Lewandowski alla Juventus aprirebbe scenari concreti per il Milan nel calciomercato estivo. L’attaccante polacco in scadenza dal Barcellona rappresenta il primo obiettivo rossonero, ma un suo trasferimento a Torino potrebbe facilitare un’altra operazione decisiva.

Lewandowski e l’intreccio con Vlahovic: il domino bianconero

Igli Tare ha già avuto contatti diretti con l’entourage di Lewandowski per verificare la fattibilità dell’operazione. Il polacco lascerà il Barcellona a giugno e sta valutando tutte le opzioni, inclusa una permanenza al Camp Nou con rinnovo al ribasso. Ma la Juventus rappresenta un’alternativa concreta. Se i bianconeri dovessero affondare il colpo su Lewandowski, scattenerebbero una reazione a catena destinata a favorire il Milan.

Dusan Vlahovic è in scadenza con la Juventus a giugno. L’entourage del serbo condivide gli stessi agenti di Kostic, il laterale che il Milan ha già chiuso dal Partizan Belgrado e che inizierà la sua avventura a Milanello a luglio. Con Lewandowski a Torino, i bianconeri libererebbero Vlahovic a parametro zero per fare spazio al polacco. Questo scenario apre la strada al Milan per una mossa decisiva su Vlahovic, esattamente come Allegri aveva richiesto l’estate scorsa.

Perché Lewandowski alla Juve conviene davvero al Milan

La domanda centrale è semplice: il Milan ha davvero interesse che Lewandowski vada a Torino? La risposta è affermativa. Perdere il polacco a favore della Juventus rappresenterebbe un’occasione di compenso attraverso Vlahovic, un attaccante di qualità internazionale che altrimenti rimarrebbe fuori dal mercato. Il Milan non avrebbe mai potuto competere con la Juventus per Lewandowski se i bianconeri avessero deciso di rinnovare Vlahovic a cifre competitive.

Lo scenario è chiaro: Lewandowski sceglie la Juventus, Vlahovic rimane svincolato, il Milan chiude il serbo sfruttando il collegamento attraverso Kostic. Non è uno scambio diretto, ma un domino di mercato dove tutti gli attori trovano il loro posto.