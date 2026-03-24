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Mercato Milan, il fuoriclasse si avvicina: centrocampo da sogno per la prossima stagione

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Mercato Milan, il fuoriclasse si avvicina: centrocampo da sogno per la prossima stagione
Un fuoriclasse raggiunge Modric e Rabiot?
Centrocampo da sogno per il Milan.

Il Milan pensa al presente, ma anche e soprattutto al futuro, puntando un grande nome per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. La dirigenza vuole anticipare la concorrenza per un profilo di caratura internazionale.

Milan, Goretzka obiettivo concreto

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, Leon Goretzka è tra gli obiettivi del Milan per la prossima stagione. Il centrocampista tedesco lascerà il Bayern Monaco a giugno e rappresenterebbe un profilo ideale per fisicità ed esperienza.

Il club rossonero si è già mosso, ma la trattativa resta complicata: il giocatore percepisce uno stipendio elevato e su di lui ci sono anche l’Inter e la Juventus, oltre ad altri club europei. Servirà quindi un’offerta importante per convincerlo. Tuttavia, l’eventuale arrivo del tedesco permetterebbe ad Allegri di poter contare su un centrocampo di altissimo livello.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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