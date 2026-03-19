Mercato Milan, il sogno di Tare e il piano per portarlo in rossonero: nome caldissimo

Il Milan si prepara ad un rush finale di stagione importante, dove l’Inter resta distante in classifica ma che vedrà comunque al squadra di Max Allegri provare fino alla fine a dare fastidio ai ragazzi di Cristian Chivu. La dirigenza guarda anche oltre la stagione attuale, il mercato estivo sarà un viatico fondamentale per costruire il prossimo anno e provare ad ambire alla vittoria dello Scudetto.

Milan, il sogno di Tare è Goretzka

Igli Tare sta già vagliando diversi nomi sui quali poter puntare nella prossima sessione di mercato, il sogno del dirigente rossonero porta un nome: Leon Christoph Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco sarebbe il rinforzo ideale e la dirigenza starebbe pensando di puntare proprio su di lui per il prossimo anno.

Certo, arrivare a Goretzka sarà tutt’altro che semplice considerando che ci sono anche altri club che stanno monitorando la situazione del classe ’95 tra cui anche la Juventus di Luciano Spalletti che da tempo ha messo gli occhi su di lui.

Milan, il piano per arrivare a Goretzka

Al netto delle difficoltà evidenti per andare a prendere un giocatore così importante, il Milan avrebbe anche preparato un piano d’assalto per arrivare a mettere le mani su Goretzka come riporta in queste ore Sportmediaset.