Mercato Milan, ma quanto vale Rafa Leao? La risposta è ben lontana dalla clausola rescissoria

Il Milan guarda al futuro con la consapevolezza che bisognerà analizzare al meglio quali potranno essere i giocatori sui il quale potrà ancora puntare per il futuro. Sotto la lente d’ingrandimento, come ovvio che sia, anche Rafa Leao che ad oggi viene visto da molti come uno dei sacrificabili da qui al termine della stagione.

Milan, Leao non è più incedibile

Il dato sembra certo, ed è stato rimarcato anche in questi giorni da diversi organi di informazione: Rafa Leao non rappresenta più un punto fermo in casa rossonera, di fatto non è più incedibile come sembrava potesse essere destinato ad essere dall’estate scorsa ad un futuro molto lungo.

Il rendimento in campo, un atteggiamento non sempre allineato alla squadra per comportamento e resa in termini numerici, Leao col tempo ha attirato su di sé i dubbi anche di coloro i quali lo ritenevano un pilastro della squadra di Max Allegri.

Ma quanto vale Leao? La risposta…

L’attaccante portoghese ha sul sul contratto una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, cifra ad oggi impensabile per lasciarlo partire. Il Milan pare voler aprire a soluzioni in uscita, e c’è chi adesso cerca di capire quanto il club potrebbe guadagnare con la sua partenza.

Gazzetta.it ha chiesto a Cies, gruppo di ricerca con sede a Neuchatel (Svizzera), e a Wallabies, società milanese che ha aiutato diversi club di A sul mercato, quale sarebbe ad oggi il valore economico di Leao.

“Tra i 40 e i 50 milioni di euro, a dipendenza della forza finanziaria dell’acquirente“, la risposta. Insomma, la sua partenza ad oggi non garantirebbe un introito importante come invece ci si poteva aspettare fino a qualche tempo fa.