Mercato Milan, per l’attacco c’è un nome che stuzzica Allegri: già gioca in Serie A

Non solo la corsa Scudetto, in casa Milan si guarda anche a quella che sarà la prossima sessione di mercato e i nomi in cima alla lista della dirigenza per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri. Il club sta valutando diversi profili per dare all’allenatore giocatori che possano rinforzare i reparti, a cominciare dall’attacco che è stato uno dei talloni d’Achille di questa stagione.

Milan, Castro nel mirino: le ultime

Stando a quanto riportato da Sky Sport, un nome che farebbe al caso del Milan e che starebbe stuzzicando sarebbe quello di Santiago Castro, attaccante del Bologna che ad oggi sarebbe in cima alla lista dei desideri. La valutazione del giocatore, va detto, sarebbe decisamente alta e non sono ancora partiti discorsi legati alla trattativa.

Il giocatore piace e non poco a Max Allegri che punterebbe volentieri su di lui il prossimo anno, magari prevedendo anche delle uscite dallo stesso reparto avanzato: da definire diverse posizioni all’interno della rosa, da Gimenez a Nkunku passando per lo stesso Rafa Leao.