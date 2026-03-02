Milan, allarme per Allegri: le ultime sulle condizioni di Bartesaghi

Dopo la vittoria conquistata contro la Cremonese, il Milan si è rialzato ed è riuscito a rimettere fieno in cascina dopo gli stop contro Como e Parma. Adesso, però, la squadra rossonera è proiettata ad un impegno tra i più importanti della stagione, ovvero il derby contro l’Inter, match per il quale lo stesso Max Allegri spera di poter recuperare qualcuno dall’infermeria.

Milan, le ultime su Bartesaghi

C’è apprensione per le condizioni di Davide Bartesaghi, infortunatosi proprio contro la Cremonese. Ma cosa sta il giocatore rossonero? Il peggio è stato escluso proprio dagli esami strumentali.

Bartesaghi non ha riportato lesioni stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, ma resta in dubbio la sua presenza proprio per il match contro l’Inter: il risentimento al flessore destro accusato contro la Cremonese potrebbe comunque condizionare la sua presenza per il derby.