Milan, Allegri ammette: “forse ho sbagliato”. La sua ricostruzione

Dopo le dichiarazioni lasciate nell’immediato post-partita a DAZN, Massimiliano Allegri ha lasciato alcune dichiarazioni anche a Sky Sport, aggiungendo qualche particolare alla sua analisi della partita e del campionato.
Le parole di Allegri
Alla domanda se il suo Milan abbia faticato troppo a gestire la pressione, Allegri replica:
“No, capita. Abbiamo preso più contropiedi in 45 minuti che in tutto il campionato. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente vicino all’area. Nel secondo tempo loro sono calati ma non abbiamo fatto gol”.
Sulla gestione emotiva della squadra Allegri spiega:
“Bisogna resettare, perché come ho detto tante volte: capisco il sogno, ma bisogna essere realisti. Lavori tanto oper costruire, ci metti poco per distruggere. Archiviare questa partita e pensare al Torino, che per noi diventa una partita fondamentale per il secondo posto e la corsa Champions“.
Allegri sul caso Leao
Allegri ha poi analizzato il caso Leao, spiegando di non essersela presa
I giocatori li conosco tutti. Conosco le caratteristiche sia tecniche che caratteriali. Ognuno di loro è fatto a modo suo. Rafa è uscito nervoso perché non voleva uscire. Sul cambio ho fatto una scelta perché in quel momento lì Pulisic stava facendo bene a sinistra. Ho deciso di togliere, a posteriori magari ho sbagliato.“