Milan, Allegri ammette: “forse ho sbagliato”. La sua ricostruzione

Dopo le dichiarazioni lasciate nell’immediato post-partita a DAZN, Massimiliano Allegri ha lasciato alcune dichiarazioni anche a Sky Sport, aggiungendo qualche particolare alla sua analisi della partita e del campionato.

Alla domanda se il suo Milan abbia faticato troppo a gestire la pressione, Allegri replica:

Sulla gestione emotiva della squadra Allegri spiega:

“Bisogna resettare, perché come ho detto tante volte: capisco il sogno, ma bisogna essere realisti. Lavori tanto oper costruire, ci metti poco per distruggere. Archiviare questa partita e pensare al Torino, che per noi diventa una partita fondamentale per il secondo posto e la corsa Champions “.

Allegri ha poi analizzato il caso Leao, spiegando di non essersela presa

I giocatori li conosco tutti. Conosco le caratteristiche sia tecniche che caratteriali. Ognuno di loro è fatto a modo suo. Rafa è uscito nervoso perché non voleva uscire. Sul cambio ho fatto una scelta perché in quel momento lì Pulisic stava facendo bene a sinistra. Ho deciso di togliere, a posteriori magari ho sbagliato.“