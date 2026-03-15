Milan, Allegri dopo la sconfitta con la Lazio: “Bisogna essere realisti! Su Leao…”

Sconfitta cocente per il Milan che dal ventre dello Stadio Olimpico esce senza punti e con qualche certezza in mano. La speranza di poter vincere ed avvicinare ancora di più l’Inter in classifica era ormai insita nei cuori dei tifosi rossoneri, ma il tutto si è spento contro una Lazio che ha legittimato la vittoria sul campo.

Max Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa contro i biancocelesti: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, anche perché tornavano i tifosi allo stadio. Nel primo tempo abbiamo sofferto, sbagliando tanto dal punto di vista tecnico. Nella ripresa loro sono calati e noi abbiamo fatto meglio pur senza trovare il gol”, ha detto l’allenatore.

Un passaggio poi sul tema dello Scudetto: “Tutti parlavano di scudetto e dopo il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta lo posso capire, ma bisogna essere realisti e focalizzarci sull’obiettivo Champions altrimenti distruggiamo quello che abbiamo costruito in questi mesi e non va bene perché stiamo facendo un percorso importante”.