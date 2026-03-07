Milan, Allegri recupera il suo pupillo: ci sarà contro l’Inter

Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista del derby contro l’Inter. In casa Milan arriva infatti il recupero di Davide Bartesaghi, che sarà quindi disponibile per il match di Domenica sera.

Bartesaghi torna disponibile per il derby

Il classe 2005 è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito il problema muscolare accusato nelle scorse settimane. Bartesaghi è considerato un vero e proprio jolly per la retroguardia rossonera, capace di giocare sulla fascia o come braccetto in caso di emergenza.

Secondo il Corriere Dello Sport, nel derby dovrebbe partire titolare Pervis Estupinian, ma la presenza del giovane terzino italiano è resa ancora più importante a causa delle assenze nel reparto difensivo. Il diavolo, infatti, dovrà fare a meno di Matteo Gabbia, motivo per cui la presenza di Bartesaghi tra i convocati garantisce maggiore copertura nelle rotazioni di Massimiliano Allegri.