Milan, Allegri spera di ritrovare presto Giménez: le ultime

Uno dei compiti di Max Allegri da qui alle prossime settimane sarà quello di mantenere la squadra concentrata, evitare momenti di rilassamento. Se è vero che l’Inter sembra davvero tanto lontana, è anche vero la corsa Champions continua ad essere molto affollata, con anche il Como che si è aggiunto e ad oggi dista 9 punti, distanza importante ma non al punto da tenere tutti troppo tranquilli.

Milan, si prepara il rientro di Giménez

C’è un tema che riguarda il rientro di Santiago Giménez, fermo ai box ormai da mesi. Quanto manca effettivamente al rientro dell’attaccante messicano? Le ultime parlano di segnali positivi, che ovviamente sarebbero ben accolti anche dallo stesso Allegri.

Stando a quanto riportato da TMW, l’ultima visita di controllo di Giménez ha dato esito positivo, e proprio per questo nei prossimi giorni l’attaccante comincerà l’iter per poter rientrare in gruppo ed ovviamente a disposizione di Allegri. Un’arma importante in vista del rush finale di stagione.