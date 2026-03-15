Milan, la decisione ufficiale di Allegri per la sfida contro la Lazio

Il Milan ha la possibilità di accorciare ulteriormente sull’Inter nella sfida di stasera contro la Lazio. Allegri conferma Estupinan dopo il gol vittoria nel derby mandando in panchina Bartesaghi; A centrocampo squalificato Rabiot, gioca Jashari che ha vinto il ballottaggio con Ricci, in attacco confermati Pulisic e Leao. Sarri in emergenza a centrocampo, gioca Patric davanti la difesa, in attacco c’è Maldini.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.