Milan, André si allontana? Parla il calciatore: “Il Milan un sogno ma…”

Il possibile trasferimento di André al Milan continua a tenere banco tra Italia e Brasile. Il giovane centrocampista classe 2006 del Corinthians, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano, ha parlato per la prima volta della trattativa che nelle scorse settimane sembrava ormai vicina alla chiusura, salvo poi bloccarsi per via di ingerenze del presidente del club carioca. Le sue parole, riportate da Globoesporte, mostrano grande serenità e rispetto per il club attuale, pur senza nascondere il fascino di un eventuale approdo in rossonero.

Le sue parole

Alla domanda su un possibile trasferimento in rossonero, dove le dinamiche della trattativa sono molto cambiate visto quanto successo nelle ultime settimane, Andrè ha parlato così:

“Sono molto calmo. La mia concentrazione è al 100% qui al Corinthians. Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma anche qui sto vivendo un sogno. Giocare per il Corinthians è un sogno che ho sempre avuto fin da bambino, ancora di più da professionista”.

Il giocatore quindi non chiude le porte ad un possibile trasferimento al Milan, ma non disdegnerebbe una permanenza al Corinthians, che ha definito come un sogno così come sarebbe un passaggio al Milan.

Il punto della trattativa

Negli ultimi giorni la trattativa tra il Milan e il Corinthians per André ha subito una brusca frenata. Quando l’accordo sembrava ormai a un passo, il presidente del club brasiliano ha deciso di non firmare la cessione del giovane centrocampista dopo le pressioni ricevute dall’allenatore e da una parte dei tifosi, contrari alla partenza immediata del talento classe 2006. Da quel momento la dirigenza del Corinthians ha chiesto al club rossonero di aumentare la propria offerta per poter riaprire il dialogo.

Il Milan, però, non sembra intenzionato a modificare la proposta presentata nelle scorse settimane: 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus per il 70% del cartellino del giocatore. Il restante 30% appartiene allo stesso André, che aveva già manifestato la volontà di rinunciare alla propria quota pur di facilitare il trasferimento in rossonero. Intanto il Corinthians sta valutando altre possibili destinazioni per il centrocampista, proponendolo a diversi club europei tra Portogallo e Premier League.