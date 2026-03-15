Milan, sconfitta all’Olimpico e dubbio tra i tifosi: c’è un caso Leao?

Il Milan perde all’Olimpico contro la Lazio e lascia buona parte delle speranze Scudetto in quel di Roma. A tener banco però oltre la pesante sconfitta, è il battibecco avuto tra Leao e Allegri, con il portoghese che è uscito dal campo in modo molto polemico, con Maignan prima e Allegri poi che hanno provato a calmare il numero 10 senza però riuscirci.

La ricostruzione dopo il cambio di Leao

E’ il minuto 66 e sulla lavagnetta del quarto uomo viene indicato il numero 10 di Rafa Leao in rosso, indicando che sarà proprio il portoghese ad uscire. Da lì il portoghese si sbraccia, Maignan arriva a centrocampo e prova subito a clamare Rafa senza riuscirci; allora si avvicina Allegri, che provava anche lui a calmare il suo attaccante che però ha spinto via l’allenatore e si è accomodato in panchina scalciando varie bottigliette d’acqua.

Allegri nel post partita ha spiegato così la sostituzione di Leao: