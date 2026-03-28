Mercato Milan, divorzio annunciato e super occasione: il nome che stuzzica Tare

Casemiro verso l’addio al Manchester United. Secondo Ekrem Konur, esperto di mercato, il Milan monitora la situazione del centrocampista brasiliano in scadenza d’estate.

Casemiro e il Manchester United: il divorzio annunciato

Il contratto di Casemiro con i Red Devils termina a giugno. Il club inglese non ha trovato l’accordo per il rinnovo, aprendo uno scenario che interessa direttamente la Serie A. Il centrocampista brasiliano potrebbe lasciare Old Trafford senza alcun compenso economico, trasformandosi in una risorsa preziosa per chi avrà tempestività nel negoziare con il suo entourage.

La sua esperienza internazionale rappresenta un valore aggiunto concreto. Casemiro ha vinto tre Champions League con il Real Madrid prima di approdare in Premier League, portando con sé una mentalità vincente che pochi mediani al mondo possiedono. Il Milan, impegnato nella corsa Champions, avrebbe a disposizione un elemento che conosce perfettamente come gestire le pressioni delle competizioni europee.

Milan e Napoli: la sfida per il centrocampista brasiliano

Quali sono i vantaggi concreti? Un parametro zero elimina completamente l’investimento sul cartellino, permettendo al Milan di concentrare le risorse su altri reparti e sugli ingaggi. Casemiro mantiene comunque esigenze salariali elevate, ma la mancanza di costo di trasferimento rappresenta un risparmio significativo rispetto ai profili offerti dal mercato tradizionale.

Sia il Milan che il Napoli hanno già sondato il terreno, secondo le informazioni diffuse da Konur. La competizione tra i due club italiani potrebbe accendersi nelle prossime settimane, specialmente se la situazione contrattuale con il Manchester United dovesse rimanere in stallo fino a fine stagione. Casemiro non ha fretta di decidere e probabilmente attenderà che più club si facciano avanti con proposte concrete.

La dirigenza rossonera ha necessità di rinforzare il centrocampo per affrontare la prossima Champions League. Allegri conosce il valore di un mediano con la personalità e l’esperienza di Casemiro, capace di dettare i tempi di gioco e proteggere la difesa con tempestività. L’eventuale arrivo del brasiliano non escluderebbe altri colpi a centrocampo, ma rappresenterebbe una base solida su cui costruire.

La situazione si chiarirà definitivamente nei prossimi mesi. Il Manchester United potrebbe ancora tentare il rinnovo, oppure permettere al giocatore di cercare una nuova destinazione. Il Milan rimane vigile e pronto a sferrare l’affondo qualora il brasiliano decidesse di lasciare la Premier League e tornare a competere ai massimi livelli europei con una maglia di Serie A.