Milan, definito il piano per il nuovo acquisto: Moretto rivela la strategia del club

Andrej Kostic arriva al Milan con un progetto ben definito. L’attaccante classe 2007 si dividerà tra la Prima Squadra e il Milan Futuro, secondo quanto rivela Matteo Moretto sul proprio canale YouTube.

Kostic al Milan: i dettagli dell’operazione con il Partizan

La trattativa inizia a dicembre 2025, quando il Milan muove i primi passi verso il Partizan Belgrado con offerte intorno ai 5 milioni più bonus. L’operazione non decolla subito, ma l’ultimo giorno del mercato invernale l’accelerazione decisiva: i rossoneri rilanciano e chiudono. Kostic è già a Milano e ha superato le visite mediche. Il costo finale è di 3,5 milioni di euro come base fissa, con bonus aggiuntivi e una percentuale sulla futura rivendita.

Il giovane attaccante non è una scommessa totale. Ha già presenze significative con il Partizan, esperienze in Conference League ed Europa League alle spalle. Palcoscenici europei già affrontati a un’età in cui molti coetanei giocano ancora in categorie inferiori. Questo è il punto cruciale della valutazione rossonera.

Milan Futuro e Prima Squadra: il modello di crescita

Il Milan non vuole bruciare il ragazzo con presenze forzate in Serie A. La strategia è quella della spola costante tra le due squadre. Minuti nel Milan Futuro per consolidare la base tattica, inserimenti nella Prima Squadra per testare il livello competitivo. È un approccio che richiede pazienza ma che permette al giocatore di crescere senza traumi. Kostic ha già dimostrato di reggere palcoscenici importanti: ora si tratta di verificare se può farlo in Serie A, gradualmente.

L’operazione rispecchia la filosofia di mercato del Milan per il prossimo ciclo. Non acquisti già pronti, ma talenti da sviluppare con metodicità. Kostic rappresenta esattamente questo profilo: giovane ma non acerbo, con fondamenta solide su cui costruire. La cifra contenuta consente ai rossoneri di contenere il rischio economico, mentre il meccanismo dei bonus lega il compenso al rendimento effettivo.